Eisbullen hatten im Ländle mächtig was zu tun!

„Vorarlberg ist immer schwierig zu bespielen“, warnte Eisbullen-Stürmer Florian Baltram vor Abfahrt zu den Pioneers. Und der Stürmer sollte am Stefanitag recht behalten. Denn wie schon beim Desolat-Auftritt im Oktober (2:3-Niederlage nach Verlängerung) taten sich die Bulls nach zuletzt fünf Siegen am Stück schwer. Nach 24 Minuten stand ein 0:2-Rückstand auf der Anzeigetafel. „Wir haben uns wieder schwergetan, die Tore zu schießen“, sagte Eisbulle Lukas Hörl.