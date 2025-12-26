Eisbullen hatten im Ländle mächtig was zu tun!

Der sechste Sieg in Folge bedeutete für Eishockey-Meister Red Bull Salzburg mächtig viel Arbeit. Denn erst in der Verlängerung sicherte sich die Mannschaft von Cheftrainer Manny Viveiros den Sieg bei den Pioneers in Vorarlberg.
„Vorarlberg ist immer schwierig zu bespielen“, warnte Eisbullen-Stürmer Florian Baltram vor Abfahrt zu den Pioneers. Und der Stürmer sollte am Stefanitag recht behalten. Denn wie schon beim Desolat-Auftritt im Oktober (2:3-Niederlage nach Verlängerung) taten sich die Bulls nach zuletzt fünf Siegen am Stück schwer. Nach 24 Minuten stand ein 0:2-Rückstand auf der Anzeigetafel. „Wir haben uns wieder schwergetan, die Tore zu schießen“, sagte Eisbulle Lukas Hörl.
Wir haben uns wieder schwergetan, die Tore zu schießen.
Lukas Hörl, Eisbullen-Verteidiger
Bild: GEPA
Das klappte dann aber wenig später. Flo Baltram und Dennis Robertson glichen gegen immer müder werdende Gastgeber aus, ehe der Schlussabschnitt nahezu perfekt startete. Quasi mit dem ersten Angriff markierte Lucas Thaler auf den Knien rutschend die erstmalige Führung zum 3:2.
Die Freude darüber hielt aber nicht lange, weil der unangenehme Tabellenvorletzte anders als beim 7:0-Kantersieg der Bulls vor wenigen Tagen dagegenhielt und doch zum 3:3 ausgleichen konnte. „Wir wollten es eigentlich nicht so knapp halten“, ärgerte sich Hörl, der sich mit seiner Crew den Zusatzpunkt erst in der Verlängerung sicherte.
Entscheidung erst in der Verlängerung
Troy Bourke war auf und davon und ließ beim 4:3-Siegtreffer Pioneers-Schlussmann David Madlener keine Chance. Das halbe Dutzend Siege in Folge legte sich der Meister somit verspätet unter den Christbaum.
