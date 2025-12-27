Bauern bitten heuer um Feuerwerksverzicht
„Erhebliche Schäden“
Der Salzburger Bauernbund ruft die Bevölkerung dazu auf, heuer zu Silvester auf Feuerwerk zu verzichten. Die Knallerei habe erhebliche ökologische und gesundheitliche Schäden und verängstigte, verstörte Tiere zur Folge.
Gerade am Tag danach seien die Wiesen und Weiden übersät mit Müll.
Bauernbund-Direktorin Alexandra Voithofer appelliert daher an die Gesellschaft: „Im Interesse von Tierwohl und Umweltschutz sollten wir uns dazu entscheiden, Silvester ohne Knallerei zu feiern.“
