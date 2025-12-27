Der Mietwohnbau kommt nicht richtig vom Fleck

Wir haben die Vorjahreszahlen übertroffen und peilen 2026 wieder rund 600 Zusicherungen im Mietwohnungsbau an. Das wollen wir halten“, freut sich Landesrat Martin Zauner zum Jahresende. Tatsächlich hat es im heurigen Jahr um 30 mehr Zusicherungen der Förderungen im Mietwohnungsbereich gegeben als im Jahr 2024. Um den knappen günstigen Wohnraum im Land zu entlasten, ist es wahrscheinlich aber immer noch zu wenig.