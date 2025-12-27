Vorteilswelt
Jahresbilanz

Der Mietwohnbau kommt nicht richtig vom Fleck

Salzburg
27.12.2025 07:00
In Salzburg gibt es immer noch zu wenige günstige Mietwohnungen, während die Preise für Miete ...
In Salzburg gibt es immer noch zu wenige günstige Mietwohnungen, während die Preise für Miete und Eigentum steigen.(Bild: Markus Tschepp)

Das Land Salzburg schüttete im heurigen Jahr rund 200 Millionen Euro an Förderungen aus. Der Mietkauf soll in Zukunft wieder gestärkt werden, damit sich Familien wieder Eigentum leisten können. Kritik kommt von den Sozialdemokraten.

Wir haben die Vorjahreszahlen übertroffen und peilen 2026 wieder rund 600 Zusicherungen im Mietwohnungsbau an. Das wollen wir halten“, freut sich Landesrat Martin Zauner zum Jahresende. Tatsächlich hat es im heurigen Jahr um 30 mehr Zusicherungen der Förderungen im Mietwohnungsbereich gegeben als im Jahr 2024. Um den knappen günstigen Wohnraum im Land zu entlasten, ist es wahrscheinlich aber immer noch zu wenig.

„Jahrelang baute die Landesregierung zu wenige geförderte Mietwohnungen in Salzburg. Seit 2017 wurden 2000 Mietwohnungen nicht umgesetzt“, sagt dazu der SPÖ-Klubchef Max Maurer und fügt hinzu: „Das sind Wohnungen, die von der Bevölkerung stark nachgefragt werden, weil viele sich Eigentum nicht leisten können.“

Günstiges Wohnen bleibt in Salzburg ein schwarz-blaues Luftschloss!

Klubobmann Max Maurer (SPÖ)

Genau da will Zauner in den kommenden Jahren ansetzen. Mietkaufwohnungen sollen wieder mehr werden. „Das Mietkaufmodell entwickelt sich sehr gut und ist ein sehr gutes Instrument, um den Mittelstand und junge Familien wieder ins Eigentum zu bringen“, ist Zauner überzeugt. Heuer hat es ein Förderungskontingent von 100 Anträgen gegeben. Dieses wurde voll ausgeschöpft. 2,7 Millionen Euro standen dafür zur Verfügung.

Sanierungsförderung wird jetzt zurückgefahren
Für das kommende Jahr stehen 176 Millionen Euro für die Wohnbauförderung im Budget zur Verfügung. Darin inkludiert sind 30 Millionen aus Bundesmitteln. Laut Zauner wurden diese Mittel auch heuer „bestmöglich abgeholt“.

Ein Wermutstropfen im kommenden Jahr ist, dass die Sanierungsförderungen stark reduziert werden. Alters- und behindertengerechte Maßnahmen sowie Personenlifte bleiben gefördert.

