Das waren die Salzburger Sporthighlights 2025

Zum vierten Mal in Folge holten sich die Eisbullen die Meisterschaft in der ICE Hockey League. Und das endlich vor heimischen Publikum. Seit 2007 wurde der Titel immer in der Fremde errungen. „Das war ein Herzenswunsch von uns“, strahlte Kapitän Thomas Raffl. Ein weiterer erfüllte sich für ihn mit der Verpflichtung seines Bruders Michael – die Gebrüder Raffl waren wieder vereint. Coach Oliver David wanderte im Sommer spontan nach München ab, Ryan Murphy, Phillip Sinn und Philipp Krening taten es ihm gleich. Manny Viveiros feierte eine Rückkehr nach Österreich und übernahm das Zepter bei den Bulls.