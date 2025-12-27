Der neue Mann und seine größten Baustellen

1. Der Trainer: Thomas Letsch sitzt schon seit geraumer Zeit auf einem sehr wackeligen Stuhl. Für ihn spricht zwar Platz eins in der Liga, aber der Punkteschnitt, das bisherige Abschneiden in der Europa League und die Weiterentwicklung der Mannschaft lassen einiges zu wünschen übrig. Mann muss sich in den nächsten Tagen einen Überblick verschaffen und dann schnell eine Entscheidung treffen. Denn falls Letsch gehen muss, sollte im Idealfall bis zum Vorbereitungsstart (3. Jänner) ein neuer Trainer da sein.