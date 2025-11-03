Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stripfing-Ende

„Das Aus wirft wieder einen Schatten auf die Liga“

Steiermark
03.11.2025 20:00
Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs über den „Fall Stripfing“ in der Zweiten Liga.
Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs über den „Fall Stripfing“ in der Zweiten Liga.(Bild: GEPA)

Zweitligist Stripfing steht vor dem Aus! Der finanziell gebeutelte Fußballklub hat nicht mehr genügend Spieler im Kader, wird damit den Spielbetrieb in der Liga vorzeitig einstellen müssen. Das trifft auch die anderen Vereine hart. Die „Krone“ hat bei Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs nachgefragt.

0 Kommentare

Wieder einmal wird die Meisterschaft in der Fußball-Zweiten Liga nicht sportlich entschieden. Nachdem laut Spielergewerkschaft „younion“ ein Großteil der Spieler von Stripfing aufgrund ausständiger Gehaltszahlungen aus den laufenden Verträgen ausgetreten ist, steht der Klub vor der Einstellung des Spielbetriebes. Stripfing informierte die Liga bereits mündlich.

Zitat Icon

Sie haben alles probiert, nun können sie aber nicht weitermachen. Das ist natürlich extrem bitter, vor allem für Voitsberg. Das tut mir im Herzen weh.

Liga-Vorsitzender Erwin Fuchs

Für Erwin Fuchs, Zweitliga-Vorsitzender und Kapfenberg-Präsident, ist der Fall Stripfing ein Horror-Szenario: „Sie haben alles probiert, um in der Liga zu bleiben und nun können sie ein halbes Jahr später nicht mehr weitermachen. Das Aus mitten in der Saison wirft wieder einen Schatten auf die Liga.“

Lesen Sie auch:
Aus die Maus ...
Aus für Spielbetrieb
Schluss und vorbei! SV Stripfing ist am Ende
03.11.2025

Fuchs leidet mit
Die Meisterschaft wird sportlich verzerrt: „Wir als Kapfenberg haben gegen Stripfing gewonnen, verlieren bei einem Rückzug drei Punkte. Aber auch die Stripfing-Spieler verlieren ihre Jobs.“ Fuchs denkt zudem an Voitsberg, mittlerweile „nur mehr“ Regionalligist. Nur weil Stripfing im Sommer die Lizenz erhalten hat, mussten die Weststeirer absteigen. „Extrem bitter für Voitsberg. Das tut mir selbst im Herzen weh“, sagt Fuchs. 

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
146.044 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
132.537 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
122.323 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf