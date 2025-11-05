„Stand jetzt wäre ich bei Olympia dabei, aber…“

Intensives Training im Banger Park

In Sachen Tricks liegt ein intensiver Sommer hinter dem 25-jährigen Fischer-Rider: „Es sind schon ein paar Tricks offen, die wir im Banger Park intensiv trainiert und auch perfektioniert haben. Es gibt schon noch ein paar Missionen, die ich hier im Stubaital gerne erledigen würde – auch im Hinblick auf den ersten Big Air in China, wo die großen Tricks noch wichtiger sind als im Slopestyle.“