Red Bull Salzburg

Auf diese Spieler muss Letsch verzichten

Salzburg
05.11.2025 14:59
Kapitän Mads Bidstrup kann weiterhin nicht mitwirken.
Kapitän Mads Bidstrup kann weiterhin nicht mitwirken.(Bild: Tröster Andreas)

Der FC Red Bull Salzburg bekommt es am Donnerstag (18.45, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) in der Europa League mit den Go Ahead Eagles aus den Niederlanden zu tun. Cheftrainer Thomas Letsch muss dabei auf zahlreiche Spieler – auch einige Leistungsträger – verzichten.

0 Kommentare

Drei Spiele, drei Niederlagen. Die bisherige Ausbeute des österreichischen Fußball-Vizemeisters Red Bull Salzburg in der Ligaphase der Europa League lässt zu wünschen übrig.

Mit den Go Ahead Eagles kommt am Donnerstag allerdings ein Gegner, der laut Papierform unter die Kategorie „schlagbar“ fällt. „Wir spielen zuhause und nehmen die Favoritenrolle an“, erklärte Trainer Thomas Letsch. „Go Ahead hat sechs Punkte, das haben sie uns voraus. Wir wollen nach dem Spiel drei haben.“

Zawieschitzky spielt für Schlager – Alajbegovic ist krank
Personell muss der Deutsche allerdings in die Trickkiste greifen. Neben den Langzeitverletzten Takumi Kawamura, Karim Konate und John Mellberg fallen auch Karim Onisiwo und Mads Bidstrup weiterhin aus.

Beim Abschlusstraining fehlten zudem Alexander Schlager und Kerim Alajbegovic. „Ales ist auch nicht dabei, Kerim ist krank. Auch er steht nicht zur Verfügung“, gab Letsch bekannt.

Fix: Christian Zawieschitzky wird erneut das Bullen-Tor hüten. Das tat der 18-jährige ÖFB-U21-Teamspieler auch schon bei der Klub-WM in den USA sowie zuletzt in der Bundesliga gegen die SV Ried.

Christoph Nister
Christoph Nister
Salzburg

