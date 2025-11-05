Auf diese Spieler muss Letsch verzichten

Der FC Red Bull Salzburg bekommt es am Donnerstag (18.45, live auf Sky und im Krone.at-Liveticker) in der Europa League mit den Go Ahead Eagles aus den Niederlanden zu tun. Cheftrainer Thomas Letsch muss dabei auf zahlreiche Spieler – auch einige Leistungsträger – verzichten.
Drei Spiele, drei Niederlagen. Die bisherige Ausbeute des österreichischen Fußball-Vizemeisters Red Bull Salzburg in der Ligaphase der Europa League lässt zu wünschen übrig.
Mit den Go Ahead Eagles kommt am Donnerstag allerdings ein Gegner, der laut Papierform unter die Kategorie „schlagbar“ fällt. „Wir spielen zuhause und nehmen die Favoritenrolle an“, erklärte Trainer Thomas Letsch. „Go Ahead hat sechs Punkte, das haben sie uns voraus. Wir wollen nach dem Spiel drei haben.“
Zawieschitzky spielt für Schlager – Alajbegovic ist krank
Personell muss der Deutsche allerdings in die Trickkiste greifen. Neben den Langzeitverletzten Takumi Kawamura, Karim Konate und John Mellberg fallen auch Karim Onisiwo und Mads Bidstrup weiterhin aus.
Beim Abschlusstraining fehlten zudem Alexander Schlager und Kerim Alajbegovic. „Ales ist auch nicht dabei, Kerim ist krank. Auch er steht nicht zur Verfügung“, gab Letsch bekannt.
Fix: Christian Zawieschitzky wird erneut das Bullen-Tor hüten. Das tat der 18-jährige ÖFB-U21-Teamspieler auch schon bei der Klub-WM in den USA sowie zuletzt in der Bundesliga gegen die SV Ried.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.