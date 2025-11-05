Auf diese Spieler muss Letsch verzichten

Mit den Go Ahead Eagles kommt am Donnerstag allerdings ein Gegner, der laut Papierform unter die Kategorie „schlagbar“ fällt. „Wir spielen zuhause und nehmen die Favoritenrolle an“, erklärte Trainer Thomas Letsch. „Go Ahead hat sechs Punkte, das haben sie uns voraus. Wir wollen nach dem Spiel drei haben.“