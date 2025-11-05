Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Real vor dem Aus

Vinicius Jr.: Diese Top-Klubs planen Mega-Transfer

Fußball International
05.11.2025 15:19
Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Vinicius Junior steht bei Real Madrid vor dem Abschied. Zahlreiche Top-Klubs bringen sich bereits in Stellung, um im Sommer einen Mega-Transfer zu landen.

0 Kommentare

Der Brasilianer soll mit seinen Eskapaden und Ausrastern für zu viel Unruhe bei den Madrilenen sorgen. Das Vertrauen der Bosse ist dahin. Der Auslöser, der das Fass zum Überlaufen brauchte? Vinicius’ öffentlicher Wutausbruch nach seiner Auswechslung im Clásico. Trotz späterer Entschuldigung soll das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso schwer beschädigt sein. 

Lesen Sie auch:
Muss Vinicius Junior Real Madrid im Sommer verlassen?
Nach Clasico-Eklat
Geduld am Ende! Vinicius muss Real wohl verlassen
04.11.2025

PSG, Chelsea, Manchester City
Während der Flügel-Star selbst angeblich von Paris Saint-Germain träumt, gilt ein Wechsel in die Premier League als deutlich realistischer. Laut „Football Insider“ beschäftigen sich sowohl Manchester City als auch Chelsea intensiv mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen.

Vinicius steht bei Real noch bis 2027 unter Vertrag, doch eine Verlängerung ist vom Tisch. Der kommende Sommer wäre Reals letzte Chance auf eine Top-Ablöse.

Folgen für City-Stars
Bei einem Transfer zu Pep Guardiolas City wäre Vinicius als linker Flügel gesetzt. Für Jack Grealish, derzeit an Everton verliehen, dürfte es dann kein Comeback geben. Auch Jeremy Doku müsste um seinen Platz bangen.

Chelsea sieht in Vini Jr. eine „monumentale Verpflichtung“. Liverpool beobachtet die Situation vorerst aus der Distanz.

Fest steht: Vinicius Junior und Real Madrid – die Zeichen stehen auf Abschied.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Xabi AlonsoVinicius Junior
Manchester City
Sommer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.812 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.338 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
103.651 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Fußball International
Wirbel in Griechenland
Kriminelle Organisation? Präsident schwer belastet
Bei Real vor dem Aus
Vinicius Jr.: Diese Top-Klubs planen Mega-Transfer
Red Bull Salzburg
Auf diese Spieler muss Letsch verzichten
Heftige Reaktion
„Verbrecher!“ Journalist droht Diaz nach Rot-Foul
„Unverantwortlich“
Vier Spiele in acht Tagen? Oliver Glasner tobt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf