Vinicius Jr.: Diese Top-Klubs planen Mega-Transfer

Vinicius Junior steht bei Real Madrid vor dem Abschied. Zahlreiche Top-Klubs bringen sich bereits in Stellung, um im Sommer einen Mega-Transfer zu landen.
Der Brasilianer soll mit seinen Eskapaden und Ausrastern für zu viel Unruhe bei den Madrilenen sorgen. Das Vertrauen der Bosse ist dahin. Der Auslöser, der das Fass zum Überlaufen brauchte? Vinicius’ öffentlicher Wutausbruch nach seiner Auswechslung im Clásico. Trotz späterer Entschuldigung soll das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso schwer beschädigt sein.
PSG, Chelsea, Manchester City
Während der Flügel-Star selbst angeblich von Paris Saint-Germain träumt, gilt ein Wechsel in die Premier League als deutlich realistischer. Laut „Football Insider“ beschäftigen sich sowohl Manchester City als auch Chelsea intensiv mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen.
Vinicius steht bei Real noch bis 2027 unter Vertrag, doch eine Verlängerung ist vom Tisch. Der kommende Sommer wäre Reals letzte Chance auf eine Top-Ablöse.
Folgen für City-Stars
Bei einem Transfer zu Pep Guardiolas City wäre Vinicius als linker Flügel gesetzt. Für Jack Grealish, derzeit an Everton verliehen, dürfte es dann kein Comeback geben. Auch Jeremy Doku müsste um seinen Platz bangen.
Chelsea sieht in Vini Jr. eine „monumentale Verpflichtung“. Liverpool beobachtet die Situation vorerst aus der Distanz.
Fest steht: Vinicius Junior und Real Madrid – die Zeichen stehen auf Abschied.
