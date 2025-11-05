Kriminelle Organisation? Präsident schwer belastet

Organisierte Schlägereien

Gewalt war in den vergangenen Jahren im griechischen Sport allgegenwärtig. Oft kommt es zu organisierten Schlägereien rivalisierender Fangruppen sowie Zusammenstößen mit der Polizei außerhalb von Stadien. Die Untersuchungen waren ins Rollen gekommen, nachdem im Dezember 2023 bei Randalen nach einem Volleyball-Frauenmatch zwischen Olympiakos und Panathinaikos Athen ein Polizist verletzt und knapp drei Wochen später verstorben war. Der 31-Jährige war durch eine Leuchtkugel am Oberschenkel getroffen worden und hatte dabei schwere Blessuren der Arterie erlitten.