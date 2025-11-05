Vorteilswelt
Neuer Umsatzrekord

Bilanz ist positiv – GAK schließt ohne Verlust ab!

Steiermark
05.11.2025 15:19
Nach dem Sieg gegen Altach gab es für den GAK den nächsten Grund zu jubeln.
Nach dem Sieg gegen Altach gab es für den GAK den nächsten Grund zu jubeln.(Bild: GEPA)

Am Dienstag gab Bundesligist GAK seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt. Und die sind durchaus erfreulich. Denn neben einem neuen Rekordumsatz verbuchte der Klub auch einen Jahresüberschuss im mittleren fünfstelligen Bereich – trotz gestiegener Kosten.

Nächste Erfolgsmeldung für den GAK! Nur wenige Tage nach dem so wichtigen 3:1 in der Bundesliga gegen Altach vermeldete der Klub am Mittwoch, dass er im Geschäftsjahr 2024/25 eine seit der Neugründung noch nie dagewesene Summe erwirtschaftete. Im Vergleich zum vorhergehenden Jahr 2023/24 (6,19 Millionen Euro) konnte der Umsatz fast verdoppelt werden – so stehen rund 11,8 Millionen Euro zu Buche. Was gleichzeitig nach anfallender Steuern einen Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2024/25 von knapp 38.000 Euro bedeutet. 

Geschäftsführer Lukas Kokail ist hocherfreut über das Plus.
Geschäftsführer Lukas Kokail ist hocherfreut über das Plus.(Bild: Michael Gratzer)

„Mit einem Umsatz von 11,8 Millionen Euro konnte der GAK 1902 in seinem ersten Bundesligajahr nach langer Abstinenz solide Schritte nach vorne machen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Der neue Vertrag mit dem Rechtepartner Sky wird viele Vereine vor Herausforderungen stellen, auch uns. Wir sehen uns für diese Herausforderungen gewappnet und sind davon überzeugt, dass wir auch im kommenden Geschäftsjahr ein gutes Ergebnis erzielen werden“, ist auch Geschäftsführer Lukas Kokail in einem Statement erfreut und dankte gleichzeitig auch allen Partnern, Sponsoren und Mitgliedern.

