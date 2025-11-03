„Wir hatten Ried noch zu sehr in den Beinen“

Müde Bregenzer holten einen Punkt in Wels, mussten damit schwer zufrieden sein. Die Cupstrapazen waren noch in den Beinen, Coach Andy Heraf und sein Team warten weiter auf den ersten Sieg der Saison.
SW Bregenz wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison, auch gegen den drittletzten Wels kamen die Festspielstädter über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Und mussten damit sogar noch zufrieden sein. „Es war ein glücklicher Punkt“, musste SW-Coach Andreas Heraf eingestehen, „wir haben das Cupspiel gegen Ried vom Mittwoch noch zu sehr in den Beinen. 90 Minuten hätten wir vielleicht verdaut, 120 waren zu viel. Wir waren gegen Wels immer einen Schritt zu spät, aber da mache ich keinem einen Vorwurf.“
Perfekter Start
Dabei hatte alles perfekt begonnen für die Bregenzer. Schon in der vierten Minute fand eine Flanke von Raul Marte über Zwischenstopp Sebastian Dirnberger den Weg zu Stürmer Daniel Nussbaumer, der schob aus kurzer Distanz zum frühen 1:0 ein. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nach einem schnellen Konter der Hausherren lief Malinkovski allein aufs Bregenzer Tor, schob zum 1:1 ein. Im weiteren Spielverlauf taten sich die Festspielstädter schwer, weitere gute Chancen zu kreieren. Wels dagegen hatte einige Möglichkeiten auf den Siegtreffer, scheiterte aber am eigenen Unvermögen und am ausgezeichneten SW-Goalie Kilian Kretschmer – Bregenz bleibt Letzter.
