„Wir hatten Ried noch zu sehr in den Beinen“

SW Bregenz wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison, auch gegen den drittletzten Wels kamen die Festspielstädter über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Und mussten damit sogar noch zufrieden sein. „Es war ein glücklicher Punkt“, musste SW-Coach Andreas Heraf eingestehen, „wir haben das Cupspiel gegen Ried vom Mittwoch noch zu sehr in den Beinen. 90 Minuten hätten wir vielleicht verdaut, 120 waren zu viel. Wir waren gegen Wels immer einen Schritt zu spät, aber da mache ich keinem einen Vorwurf.“