Uni Wien glänzt erneut: 6 Fächer in den Top 100

Das Ranking umfasst Bewertungen in elf Fachbereichen. Mit ihrer Spitzenplatzierung in den Geisteswissenschaften konnte die Uni Wien im Vergleich zum Vorjahr um vier Ränge zulegen. In den Sozialwissenschaften erreichte sie Platz 44 (zuvor 45), in den Rechtswissenschaften Platz 45 (zuvor 41), in der Psychologie Rang 51 (zuvor 54), in den Erziehungswissenschaften Rang 70 (zuvor 97) und in den Life Sciences Rang 97 (zuvor 99). Die TU Wien kletterte in den Computerwissenschaften von Platz 84 auf Rang 79.