Internationale Unternehmen strömen nach Wien

Wien bei Start-ups beliebt

Zudem zieht Wien verstärkt Start-ups an, die sich mit Digitalisierung und Klimawandel beschäftigen, unter ihnen das japanische High-Tech-Startup Spiral Europe. Geschäftsführerin Miyu Nishihira begründet die Wahl Wiens so: „Wien verfügt über eines der attraktivsten Startup-Ökosysteme in Europa, zu dessen Wachstum wir aktiv beitragen möchten.“