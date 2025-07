„In Wien gilt eher: Geh‘ mir nicht auf die Nerven“

Sie haben sich Ihre Entscheidung ja gut überlegt. Was war hier dann trotzdem überraschend?

Gandhi: Um in Mumbai ins Büro zu kommen, habe ich eineinhalb Stunden gebraucht, und am Abend eineinhalb Stunden zurück. Jetzt sind wir alle in 15 Minuten in unseren Büros oder in der Schule. Das war für mich unglaublich.

Wyne: Stimmt, ich habe noch nie so gute Infrastruktur erlebt. Ich habe mir sogar Sorgen gemacht, dass die gemeinsame Zeit im Auto in der Früh uns als Familie fehlen wird – aber jetzt gehen wir jeden Morgen gemeinsam zum Bus. Das ist so viel mehr Lebensqualität. Ja, die Steuern sind höher hier, aber wenn man zusammenrechnet, was man sich alles erspart, dann kommt das ziemlich auf dasselbe raus.

Gandhi: Dazu kommen die Grünflächen. In Mumbai sind sie nicht gepflegt, überfüllt oder es gibt keine.