„Wollen sie, dass uns Pflegekräfte davonrennen?“

Seit Jahren kämpfen Salzburgs Seniorenheime und Sozialeinrichtungen um genügend Personal, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Wie berichtet, zahlt Salzburg als einziges Bundesland in Österreich im kommenden Jahr den Pflegebonus für das Personal nicht mehr – und das, obwohl die Millionen dafür vom Bund extra für diesen Zweck an das Land ausbezahlt werden. Die Landesregierung hat aber beschlossen, die Mittel zu verwenden, um das Budgetloch zu stopfen. Das sorgt für Aufruhr.