Mit Neuling: Dieser ÖFB-Kader soll WM-Ticket lösen

Gelöst werden könnte das Ticket bereits mit einem Sieg gegen Zypern, sofern den Bosniern knapp drei Stunden später kein Heimsieg gegen Rumänien gelingt. Auf der Mittelmeerinsel fehlen werden Phillipp Mwene und Alaba, beide sind gesperrt. Österreich führt die Tabelle in Gruppe H zwei Runden vor Schluss zwei Punkte vor Bosnien und fünf Zähler vor Rumänien an. Der Erste reist im kommenden Jahr zur WM nach Nordamerika, der Zweite tritt im Play-off an.