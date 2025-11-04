Steiermark: Was besser und was schlechter wird

Der mit Spannung erwartete RSG, der Regionale Strukturplan Gesundheit, wie er im Behördendeutsch genannt wird, liegt seit Montagnachmittag auf dem Tisch. Wenig überraschend wird der Bau eines Leitspitals in Stainach-Pürgg abgesagt, insgesamt kann der Bettenstand aber weitgehend gehalten werden.
Für „Steirerkrone“-Leser war die Präsentation des umstrittenen Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG) – in den vergangenen Monaten von einem Expertengremium erarbeitet – keine große Überraschung mehr: Wie wir bereits vorab berichteten, wird die weiß-grüne Krankenhaus-Karte in großen Teilen neu gezeichnet. Personalmangel und Spardruck machen teils gravierende Änderungen notwendig und bringen für viele Patienten Verbesserungen, für nicht wenige allerdings auch Verschlechterungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.