Steiermark: Was besser und was schlechter wird

Für „Steirerkrone“-Leser war die Präsentation des umstrittenen Regionalen Strukturplanes Gesundheit (RSG) – in den vergangenen Monaten von einem Expertengremium erarbeitet – keine große Überraschung mehr: Wie wir bereits vorab berichteten, wird die weiß-grüne Krankenhaus-Karte in großen Teilen neu gezeichnet. Personalmangel und Spardruck machen teils gravierende Änderungen notwendig und bringen für viele Patienten Verbesserungen, für nicht wenige allerdings auch Verschlechterungen.