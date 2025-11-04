Favorit gefunden: 99ers angeln nach neuem Trainer!

Nach der Trennung von Trainer Harry Lange vor etwas mehr als einer Woche sind die Grazer Eishockey-Cracks derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut „Krone“-Infos gibt es bei den 99ers einen absoluten Wunschkandidaten. Gute und schlechte Nachrichten gab es indes von der medizinischen Abteilung.
Seit Sonntag befindet sich die heimische ICE Hockey League in der internationalen Länderspiel-Pause. Auch die Spieler der 99ers haben bis Freitag frei – abgesehen von den Teamspielern wie Lukas Haudum oder Paul Stapelfeldt. Doch untätig ist man bei den Grazern derzeit deswegen keineswegs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.