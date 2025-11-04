Favorit gefunden: 99ers angeln nach neuem Trainer!

Nach der Trennung von Trainer Harry Lange vor etwas mehr als einer Woche sind die Grazer Eishockey-Cracks derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut „Krone“-Infos gibt es bei den 99ers einen absoluten Wunschkandidaten. Gute und schlechte Nachrichten gab es indes von der medizinischen Abteilung.