Nach nur vier Monaten:

Rapid-Bezwinger setzt seinen Trainer vor die Tür

Fußball International
04.11.2025 13:13
Stefano Pioli muss seine Koffer packen.
Stefano Pioli muss seine Koffer packen.(Bild: EPA/MAX SLOVENCIK)

Stefano Pioli ist nicht mehr Trainer der Fiorentina. Der 60-jährige Italiener muss gemäß Mitteilung des Vereins seinen Posten nach kurzer Zusammenarbeit wieder räumen. 

0 Kommentare

Die Entlassung Piolis, der das Amt erst im Sommer angetreten hat, kommt nicht überraschend. Sie ist die Folge schwacher Leistungen der Mannschaft in den bisherigen Fußball-Meisterschaftsspielen in der Serie A. Nach zehn Runden steht kein Sieg zu Buche, der Verein ziert mit nur vier Punkten das Tabellenende.

Dies ist der schlechteste Wert in der 99-jährigen Vereinsgeschichte in der Frühphase einer Saison. Noch nie ist der Verein aus Florenz nach zehn Spielen ohne Sieg dagestanden, noch nie hat er von den ersten fünf Heimpartien vier verloren. Piolis Landsmann Daniele Galloppa übernimmt interimsmäßig die Verantwortung für das Serie-A-Team. Galloppa hat bei der Fiorentina bisher Nachwuchsmannschaften betreut.

Porträt von krone Sport
krone Sport
