Rapid-Bezwinger setzt seinen Trainer vor die Tür

Dies ist der schlechteste Wert in der 99-jährigen Vereinsgeschichte in der Frühphase einer Saison. Noch nie ist der Verein aus Florenz nach zehn Spielen ohne Sieg dagestanden, noch nie hat er von den ersten fünf Heimpartien vier verloren. Piolis Landsmann Daniele Galloppa übernimmt interimsmäßig die Verantwortung für das Serie-A-Team. Galloppa hat bei der Fiorentina bisher Nachwuchsmannschaften betreut.