Von Kassierin ertappt

Supermarkt-Dieb droht nun Aufenthaltsverbot

Steiermark
04.11.2025 12:00
Das Schubhaftzentrum in Vordernberg.
Das Schubhaftzentrum in Vordernberg.(Bild: Jauschowetz Christian)

Auf frischer Tat ertappte eine Supermarkt-Mitarbeiterin am Montag in Liezen (Steiermark) einen slowakischen Langfinger. Dem 18-Jährigen droht nun ein Aufenthaltsverbot.

Gestohlene Waren im Wert von 180 Euro versteckt in einer Tasche wollte der Slowake Montagmorgen unbemerkt an der Kassa vorbeischmuggeln. Als die 51-jährige Kassierin den 18-Jährigen ansprach, behauptete er, alles schon bezahlt zu haben.

Sofort die Polizei verständigt
Da die Supermarkt-Mitarbeiterin aber die einzige im Kassenbereich war, wusste sie gleich, dass er lügt. Sie verständigte die Polizei und hielt den Ladendieb gemeinsam mit einem Kollegen bis zum Eintreffen der Uniformierten an.

Der Slowake wurde festgenommen und zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Er wurde ins Anhaltezentrum Vordernberg gebracht. Ihm droht nun ein Aufenthaltsverbot im gesamten Bundesgebiet.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

krone.tv

Top-3

Gelesen

