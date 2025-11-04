Freunde in Tansania: „Hörten Schüsse, Explosionen“

Nach dem Gipfelsieg vom Kilimandscharo und einer Safari-Tour geriet ein Trio aus Oberösterreich in Tansania mitten in die wilden Unruhen. „Wir hörten Schüsse und Explosionen neben uns“, schildern sie im Gespräch mit der „Krone“. Auch ein Ex-Kanzler saß mit seiner ganzen Familie wegen der Tumulte fest.