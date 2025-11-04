Vorteilswelt
Auch Ex-Kanzler dort

Freunde in Tansania: „Hörten Schüsse, Explosionen“

Oberösterreich
04.11.2025 08:00
Der Weg zum Flughafen war eine Herausforderung.
Der Weg zum Flughafen war eine Herausforderung.(Bild: Felberbauer)

Nach dem Gipfelsieg vom Kilimandscharo und einer Safari-Tour geriet ein Trio aus Oberösterreich in Tansania mitten in die wilden Unruhen. „Wir hörten Schüsse und Explosionen neben uns“, schildern sie im Gespräch mit der „Krone“. Auch ein Ex-Kanzler saß mit seiner ganzen Familie wegen der Tumulte fest.

Zu ihrem jeweils 40. Geburtstag hatten sich drei Freunde aus Oberösterreich etwas ganz Besonderes vorgenommen: Wolfgang Felberbauer, Martin Brenner und Slaven Ilic bestiegen gemeinsam den Kilimandscharo in Tansania.

Oberösterreich
