Weder Anstalt noch Haft für Frau, die Sohn tötete

Sogar Freilassung ohne Weisungen stand im Raum

Deshalb empfiehlt er die Unterbringung der Frau – die sogar völlig freigegangen wäre, wenn diese Gefährlichkeit nicht gegeben wäre. Solch eine Freilassung ohne Weisungen stand nach der ersten Verhandlung im Raum, nachdem Gutachterin Sigrun Roßmanith ihr Gutachten missverständlich vorgetragen hatte. Am Dienstag stellt auch sie klar: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in absehbarer Zukunft wieder eine schwere Straftat erfolgt. Sie braucht Observanz, dass die Medikation greift und eine strukturierte Nachbetreuungssituation.“ Nachdem das bedingte Setting in einer Wohngemeinschaft sich bereits etabliert habe, spricht sich auch Hofmann für die Fortsetzung der bisherigen Struktur aus.