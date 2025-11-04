Vorteilswelt
Er darf mittrainieren

16 Monate vereinslos: Hoffnung für Ex-Bayern-Flop

Fußball International
04.11.2025 13:28
Nach langer Suche könnte Ex-Bayern-Kicker Bouna Sarr (mi.) wieder einen Verein finden.
Nach langer Suche könnte Ex-Bayern-Kicker Bouna Sarr (mi.) wieder einen Verein finden.(Bild: AFP/APA/MICHAELA REHLE)

Der Vertrag von Bouna Sarr beim FC Bayern lief im Sommer 2024 aus. Nach 16 Monaten ohne Verein gibt es für den 33-Jährigen nun neue Hoffnung.

Sarr versucht, in Frankreich neu durchzustarten. Beim FC Metz hat er die Chance auf ein Probetraining bekommen. Bei Bayern konnte er sich nie richtig durchsetzen. Verletzungen – darunter ein schwerer Kreuzbandriss – hatten seine Zeit in München stark geprägt. Insgesamt kam der Rechtsverteidiger in vier Jahren nur auf 33 Einsätze. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom 11. November 2023 gegen den 1. FC Heidenheim.

Laut den französischen Medien „L’Équipe“ und „Le Républicain Lorrain“ trainiert Sarr ab Dienstag mit den Profis des FC Metz. Sollte er seine Fitness unter Beweis stellen, steht einer Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nichts im Wege. Dort hatte der gebürtige Lyoner einst seine Profikarriere begonnen, bevor er über Marseille zum FC Bayern wechselte.

Verstärkung im Abstiegskampf?
Der Ligue-1-Klub steckt derzeit tief im Abstiegskampf und liegt auf Platz 17. Verstärkungen sind dringend gefragt, auch wenn der 2:0-Sieg gegen Nantes zuletzt etwas Luft verschaffte. Sarr könnte mit seiner Erfahrung helfen, Stabilität und Führungsqualität in die Defensive zu bringen.

Für den 13-fachen senegalesischen Nationalspieler wäre ein Engagement bei Metz mehr als nur ein Vertrag: Es wäre die Chance auf ein sportliches Comeback und der Abschluss eines emotionalen Kreises in seiner Fußball-Karriere.

