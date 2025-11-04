16 Monate vereinslos: Hoffnung für Ex-Bayern-Flop

Sarr versucht, in Frankreich neu durchzustarten. Beim FC Metz hat er die Chance auf ein Probetraining bekommen. Bei Bayern konnte er sich nie richtig durchsetzen. Verletzungen – darunter ein schwerer Kreuzbandriss – hatten seine Zeit in München stark geprägt. Insgesamt kam der Rechtsverteidiger in vier Jahren nur auf 33 Einsätze. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom 11. November 2023 gegen den 1. FC Heidenheim.