Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney verstorben

Der ehemalige US-Vizepräsident Richard „Dick“ Cheney ist am Montagabend im Alter von 84 Jahren verstorben. Außerdem war er von 1975 bis 1977 der bis dahin jüngste Stabschef des Weißen Hauses unter Präsident Gerald Ford.
Das US-Medium „Punchbowl News“ beruft sich auf eine Stellungnahme der Familie. Dieser zufolge starb Cheney am Montagabend an den Folgen einer Lungenentzündung sowie einer Herz- und Gefäßerkrankung. Der 84-Jährige hatte seit Jahrzehnten mit Herzproblemen zu kämpfen.
Der ehemalige starke Raucher erhielt am 24. März 2012 nach mehreren Herzinfarkten – den ersten hatte er mit nur 37 Jahren! – ein Spenderherz.
Hier können Sie das Statement der Familie lesen:
Darin heißt es etwa: „Dick Cheney war ein großartiger und guter Mann, der seine Kinder und Enkel lehrte, unser Land zu lieben und ein Leben des Mutes, der Ehre, der Liebe, der Freundlichkeit und des Fliegenfischens zu leben.“
Trump „größte Bedrohung“
Nach seiner Amtszeit kritisierte er sowohl Barack Obama als auch Donald Trump. Im September 2024 kündigte er an, bei der Präsidentschaftswahl für Kamala Harris zu stimmen. Er bezeichnete den republikanischen Trump als „die größte Bedrohung für die US-Republik“.
Bilder von Dick Cheney:
