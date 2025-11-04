Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney verstorben

Cheney übte nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 als „Falke“ großen Einfluss auf die US-Außenpolitik aus und soll auch einer der Architekten des umstrittenen Irak-Krieges zum Sturz des dortigen Diktators Saddam Hussein gewesen sein. (Bild: AP/J. SCOTT APPLEWHITE)