Im Alter von 84 Jahren

Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney verstorben

Außenpolitik
04.11.2025 13:24

Der ehemalige US-Vizepräsident Richard „Dick“ Cheney ist am Montagabend im Alter von 84 Jahren verstorben. Außerdem war er von 1975 bis 1977 der bis dahin jüngste Stabschef des Weißen Hauses unter Präsident Gerald Ford.

0 Kommentare

Das US-Medium „Punchbowl News“ beruft sich auf eine Stellungnahme der Familie. Dieser zufolge starb Cheney am Montagabend an den Folgen einer Lungenentzündung sowie einer Herz- und Gefäßerkrankung. Der 84-Jährige hatte seit Jahrzehnten mit Herzproblemen zu kämpfen.

Der ehemalige starke Raucher erhielt am 24. März 2012 nach mehreren Herzinfarkten – den ersten hatte er mit nur 37 Jahren! – ein Spenderherz.

Hier können Sie das Statement der Familie lesen:

Darin heißt es etwa: „Dick Cheney war ein großartiger und guter Mann, der seine Kinder und Enkel lehrte, unser Land zu lieben und ein Leben des Mutes, der Ehre, der Liebe, der Freundlichkeit und des Fliegenfischens zu leben.“

Trump „größte Bedrohung“
Nach seiner Amtszeit kritisierte er sowohl Barack Obama als auch Donald Trump. Im September 2024 kündigte er an, bei der Präsidentschaftswahl für Kamala Harris zu stimmen. Er bezeichnete den republikanischen Trump als „die größte Bedrohung für die US-Republik“.

Bilder von Dick Cheney:

Dick Cheney im Jahr 2022
Dick Cheney im Jahr 2022(Bild: AP)
Dick Cheney im Katastrophengebiet nach Hurrikan „Katrina“
Dick Cheney im Katastrophengebiet nach Hurrikan „Katrina“(Bild: AP)
Cheney mit seiner Frau Lynne und Jill und Joe Biden im Jahr 2008
Cheney mit seiner Frau Lynne und Jill und Joe Biden im Jahr 2008(Bild: AP/AP2008)
Dick Cheney 2006
Dick Cheney 2006(Bild: AP/AP Photo/Dustin Snipes)
Dick Cheney 2008
Dick Cheney 2008(Bild: AFP/Paul J. RICHARDS / AFP)
(Bild: EPA/SHAWN THEW)
Dick Cheney mit George W. Bush im Jahr 2004
Dick Cheney mit George W. Bush im Jahr 2004(Bild: AP/CHARLES DHARAPAK)
Karriere und Privates
Werdegang
  • Cheney zeigte in der High School herausragende schulische und sportliche Leistungen, war Klassensprecher und spielte Football. 1959 begann er dank eines Stipendiums Politikwissenschaft an der Yale University, brach das Studium aber nach schwachen Leistungen ab.
  • 1962 wurde er zweimal wegen Fahrens unter Einfluss psychoaktiver Substanzen verhaftet; die kurzen Haftaufenthalte beschrieb er später als Wendepunkt, der ihn „vor einer schiefen Laufbahn“ bewahrt habe.
  • 1963 nahm er sein Studium erneut auf, erwarb 1965 und 1966 an der University of Wyoming einen Bachelor und Master in Politikwissenschaft und begann anschließend ein Doktoratsstudium in Wisconsin, das er trotz guter Noten abbrach, um mithilfe eines Stipendiums in die Politik einzusteigen.
Cheney übte nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 als „Falke“ großen Einfluss auf die ...
Cheney übte nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 als „Falke“ großen Einfluss auf die US-Außenpolitik aus und soll auch einer der Architekten des umstrittenen Irak-Krieges zum Sturz des dortigen Diktators Saddam Hussein gewesen sein.(Bild: AP/J. SCOTT APPLEWHITE)
  • Seine Karriere begann er 1969 unter Präsident Richard Nixon, wurde jüngster White House Chief of Staff und wurde 1978 in das Repräsentantenhaus gewählt.
  • Unter George Bush wurde er zum Verteidigungsminister gewählt und maßgeblich am Zweiten Golfkrieg beteiligt, unter George Bush Jr. wurde er US-Vizepräsident. Er galt als kühler, politischer Hardliner und umstrittener Geschäftsmann. 
  • Cheney stand Abtreibungen negativ gegenüber, war jedoch ein Befürworter gleichgeschlechtlicher Ehen – damit stellt er eine Ausnahme als Republikaner dar.
  • Der 84-Jährige lernte seine Frau Lynne mit 14 Jahren kennen und war mit ihr 61 Jahre verheiratet. Eine seiner zwei Töchter, Mary, lebt seit den 1990-er Jahren offen in einer homosexuellen Beziehung und hat mit ihrer Partnerin zwei Kinder. Tochter Liz ist ebenfalls Politikerin der republikanischen Partei.
Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
