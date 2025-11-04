Vorteilswelt
(Fast) ein Leben lang mit Zug und Bus unterwegs

Kärnten
04.11.2025
In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Redakteur Christian Krall fuhr bis zu seinem 35. Geburtstag mit Bahn und Bus. 

Ja, ich habe mit 35 Jahren den Führerschein gemacht und war davor ausschließlich mit den Öffis unterwegs. Ja, ich bin überall hingekommen, wo ich wollte – und ja, manchmal war es ein wenig kompliziert. Da mein damaliger Wohnsitz in Graz war und die Verbindungen in der Murmetropole wirklich gut sind, war ich nicht auf ein Auto angewiesen.

Wenn es den Koralmtunnel damals schon gegeben hätte...
Trotzdem pendelte ich beinahe jede Woche – manchmal auch öfter – zurück in die Kärntner Heimat; mit Zug und Bus, versteht sich. Hätte es den Koralmtunnel damals schon gegeben, ach, was hätte ich mit all der Zeit anfangen können, die ich nicht in Wartezeiten in Bruck an der Mur oder im stehenden Bus im Stau auf der Pack vergeudet hätte.

Auskünfte:

Infos zu Fahrplänen gibt’s am 6. November am Bahnhof in St. Veit (ab 15 Uhr) und am 7. November beim Interspar St. Veit (ab 8 Uhr).

Die neuen Fahrpläne versprechen eine echte Erleichterung für Studierende und Pendler. In Zukunft werde ich bestimmt öfter auf einen Kaffee nach Graz fahren. Vor fünf Jahren bin ich dann wieder im Bezirk St. Veit gelandet – und ja, ohne Führerschein ist es am Land oft ein wenig schwierig. Die bestehenden Busverbindungen in der Peripherie sind doch recht überschaubar.

Wenn der Ausbau der Verbindungen nun weiter so fortschrittlich abläuft, dann hätte ich mir wahrscheinlich das Lernen der rund 1500 Fragen für den Führerschein erspart. 

Kärnten

