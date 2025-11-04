Tränen, Trauer, Tumult: Mordurteil aus Furcht?

Ein Angeklagter darf in Österreich mit vielen Mitteln kämpfen: schweigen, lügen, kritisieren. Auch der mittlerweile 21-jährige Lukas P. hat von diesem Recht ausführlich Gebrauch gemacht: Wie berichtet, wurde der Soldat wegen Mordes an seinem Kameraden Mustafa P. (21) verurteilt – er hatte den Austro-Türken aus unbekannten Gründen im Wachzimmer der Spittaler Türkkaserne mit seiner Glock-Dienstwaffe erschossen.