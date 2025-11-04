Tränen, Trauer, Tumult: Mordurteil aus Furcht?

Inwieweit lassen sich vor Gericht Emotionen ausblenden? Immerhin geht es um Schicksale – um Trauer, Tod, Mitleid. Bei einem Mordprozess in Klagenfurt wurden nun „Zweifel an der freien Entscheidung der Geschworenen“ überprüft, nachdem es im Saal zu Tumulten zwischen verschiedenen Nationalitäten gekommen war.
Ein Angeklagter darf in Österreich mit vielen Mitteln kämpfen: schweigen, lügen, kritisieren. Auch der mittlerweile 21-jährige Lukas P. hat von diesem Recht ausführlich Gebrauch gemacht: Wie berichtet, wurde der Soldat wegen Mordes an seinem Kameraden Mustafa P. (21) verurteilt – er hatte den Austro-Türken aus unbekannten Gründen im Wachzimmer der Spittaler Türkkaserne mit seiner Glock-Dienstwaffe erschossen.
Der junge Schütze hatte eine Tötungsabsicht stets bestritten und mehrere Unfallversionen um einen fliegenden Waffengürtel geliefert, die aber die Geschworenen nicht von einer groben Fahrlässigkeit überzeugen konnten. Ihr Schuldspruch kam zügig und einstimmig. Und genau da setzt Verteidiger Kurt Jelinek an:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.