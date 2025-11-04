Polizei Wolfsberg wird bald ihre Sachen packen

Seit 1993 befindet sich die Polizeiinspektion Wolfsberg in der Lindhofstraße neben dem Finanzamt. Bald heißt es für die Belegschaft siedeln, denn das Gebäude hat ausgedient und ist in den Jahren etwas heruntergekommen.
Wann genau gesiedelt wird, kann derzeit noch nicht beantwortet werden, denn „die Vorbereitungen für die Interessentensuche einer neuen Dienststelle laufen noch“, meint Daniela Puffing, Bezirkskommandant-Stellvertreterin in Wolfsberg. Man warte noch auf die Freigabe vom Innenministerium.
Ist die da, kann es losgehen: Gesucht werden Vermieter von Neu- als auch Umbauten, die zukünftig als neue Dienstelle dienen sollen. „Es kann also auch sein, dass der derzeitige Vermieter, also die Bundesimmobiliengesellschaft, den Zuschlag bekommt“. Dort werden Polizeiinspektion Wolfsberg als auch das Bezirkspolizeikommando untergebracht werden.
Zurzeit sind die beiden getrennt voneinander in unterschiedlichen Gebäuden untergebracht. Und „wenn kein geeignetes Gebäude gefunden wird, kann es natürlich auch sein, dass ein neues gebaut wird“, heißt es von der Landespolizeidirektion.
Wenn kein geeignetes Gebäude gefunden wird, kann es natürlich auch sein, dass ein neues gebaut wird.
Landespolizeidirektion Kärnten
In welches Gebäude die Bediensteten ziehen steht jetzt also noch nicht fest. „Fix ist lediglich, dass der Standort im Gemeindegebiet von Wolfsberg sein wird.“
Errichtet wurde das Gebäude in der Lindhofstraße 1951. In den 1990ern wurde saniert, dann zog die Polizeiinspektion ein. Seit Dezember 2017 ist das Bezirkspolizeikommando disloziert im Gebäude des Finanzamtes untergebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.