In Aufbruchsstimmung

Polizei Wolfsberg wird bald ihre Sachen packen

Kärnten
04.11.2025 12:00
Innenminister Gerhard Karner mit der Kollegenschaft der Polizeiinspektion Wolfsberg
Innenminister Gerhard Karner mit der Kollegenschaft der Polizeiinspektion Wolfsberg(Bild: LPD Kaernten)

Seit 1993 befindet sich die Polizeiinspektion Wolfsberg in der Lindhofstraße neben dem Finanzamt. Bald heißt es für die Belegschaft siedeln, denn das Gebäude hat ausgedient und ist in den Jahren etwas heruntergekommen.

Wann genau gesiedelt wird, kann derzeit noch nicht beantwortet werden, denn „die Vorbereitungen für die Interessentensuche einer neuen Dienststelle laufen noch“, meint Daniela Puffing, Bezirkskommandant-Stellvertreterin in Wolfsberg. Man warte noch auf die Freigabe vom Innenministerium.

Ist die da, kann es losgehen: Gesucht werden Vermieter von Neu- als auch Umbauten, die zukünftig als neue Dienstelle dienen sollen. „Es kann also auch sein, dass der derzeitige Vermieter, also die Bundesimmobiliengesellschaft, den Zuschlag bekommt“. Dort werden Polizeiinspektion Wolfsberg als auch das Bezirkspolizeikommando untergebracht werden.

Zurzeit sind die beiden getrennt voneinander in unterschiedlichen Gebäuden untergebracht. Und „wenn kein geeignetes Gebäude gefunden wird, kann es natürlich auch sein, dass ein neues gebaut wird“, heißt es von der Landespolizeidirektion.

Zitat Icon

Wenn kein geeignetes Gebäude gefunden wird, kann es natürlich auch sein, dass ein neues gebaut wird.

Landespolizeidirektion Kärnten

In welches Gebäude die Bediensteten ziehen steht jetzt also noch nicht fest. „Fix ist lediglich, dass der Standort im Gemeindegebiet von Wolfsberg sein wird.“

Errichtet wurde das Gebäude in der Lindhofstraße 1951. In den 1990ern wurde saniert, dann zog die Polizeiinspektion ein. Seit Dezember 2017 ist das Bezirkspolizeikommando disloziert im Gebäude des Finanzamtes untergebracht.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
