Hilferuf! „Geld für Essen und Heizen muss da sein“

Frauen leben häufiger in Armut als Männer

Armutsgefährdete Frauen wären gezwungen, die Heizung abzudrehen, Mieten zu spät zu zahlen, oft sei nicht einmal genug zu essen da: „Das darf nicht vorkommen. Unser Appell gilt auch für das Land Kärnten. Frauen leben häufiger in absoluter Armut als Männer. Im Schnitt sind 58 Prozent der Menschen, die Hilfe suchen, Frauen. Sie arbeiten sogar vier Stunden am Tag kostenlos“, sagt Nina Pokorny von der Sozialberatung: „Und unbezahlte Arbeit ist auch weiblich. Die ständig steigenden Lebensmittelkosten machen jeden Einkauf zu einem Spießrutenlauf. Viele Frauen quält Angst, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen.“