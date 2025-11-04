Warum Sturm wie ein Armenhäusler wirkt

Das war eine Woche zum Vergessen für Sturm! Zuerst die Heimpleite gegen WAC, dann der Dusel-Aufstieg im Cup bei der Admira und Sonntag die Leermeldung gegen Rapid. Das Selbstvertrauen ist angeknackst. Doch Zeit zum Durchschnaufen bleibt kaum: Donnerstag kommt Nottingham!
Sturm hat holprige Tage im Rückspiegel, Montag stand Wundenlecken auf dem Programm. Zu viele (billige) Gegentreffer pflasterten zuletzt den Weg des Meisters – in den letzten fünf Spielen kassierte er elf Tore. In Wien war Lavalee der Sargnagel für Sturm. Zuerst verschuldete der Belgier, der momentan immer wieder für einen Schnitzer gut ist, den Freistoß, der zum Traumtor von Seidl führte. Dann lenkte der Verteidiger den Ball unglücklich zum 1:2 ins eigene Tor. „Dimi ist ein erfahrener Spieler, der in letzter Zeit sehr viel gespielt hat. Er wird das wegstecken, bis auf die zwei Aktionen hat er eine gute Leistung gezeigt. Er ist ein wichtiger Spieler für die Mannschaft“, stärkt Jürgen Säumel dem Pechvogel den Rücken.
