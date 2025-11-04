Wien: Bezirksvertretung will Gmeiner-Park umbennen

Darin wird etwa festgehalten, dass die Grünfläche bei der Börse wie früher wieder Börsepark heißen soll. Gefordert wird außerdem, dass alle Objekte, Benennungen und Zeichen im öffentlichen Raum, die an Hermann Gmeiner erinnern, entfernt werden. „Angesichts der schweren und erschütternden Vorwürfe im Zusammenhang mit der SOS-Kinderdorf-Organisation und ihrem Gründer Hermann Gmeiner ist ein rasches und klares Handeln geboten“, sagte Markus Figl (ÖVP), Bezirksvorsteher des ersten Bezirks. Eine Umbenennung des Parks und die Entfernung der Büste seien unumgänglich.