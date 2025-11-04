Frei laufende Hunde attackieren Spaziergängerin

Passantin verjagte die beiden Hunde

Zuerst bissen die beiden Schäferhunde den angeleinten Hund der Frau, als diese aber versuchte dazwischen zu gehen, geriet sie ins Visier der Tiere: „Sie wurde im Bereich des Gesichtes und des Oberkörpers verletzt.“ Erst als eine Zeugin den Angriff bemerkte, mit ihrem Fahrzeug anhielt und eingriff, konnten die beiden Schäferhunde vertrieben werden: „Die beiden Hunde liefen davon, der Besitzer wurde ausgeforscht“. Er wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.