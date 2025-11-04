Vorteilswelt
Zeugin ging dazwischen

Frei laufende Hunde attackieren Spaziergängerin

Kärnten
04.11.2025 13:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: canva)

Eine 30-jährige Spaziergängerin musste nach einer Attacke von zwei frei laufenden Schäferhunden ins Krankenhaus. Gerettet wurde sie von einer Passantin.

Erst am Montag sorgte ein Video eines Hundes für Aufregung, das das Tier dabei zeigte, wie es ein Reh zu Tode gebissen haben soll. Dienstagvormittag kam es dann zu einem brutalen Hundeangriff in Wolfsberg. „Zwei frei laufende Schäferhunde attackierten am Dienstag gegen 11 Uhr eine 30-jährige Spaziergängerin am Rad- und Gehweg entlang der Weißenbachstraße“, schildert die Polizei den Vorfall.

Passantin verjagte die beiden Hunde
Zuerst bissen die beiden Schäferhunde den angeleinten Hund der Frau, als diese aber versuchte dazwischen zu gehen, geriet sie ins Visier der Tiere: „Sie wurde im Bereich des Gesichtes und des Oberkörpers verletzt.“ Erst als eine Zeugin den Angriff bemerkte, mit ihrem Fahrzeug anhielt und eingriff, konnten die beiden Schäferhunde vertrieben werden: „Die beiden Hunde liefen davon, der Besitzer wurde ausgeforscht“. Er wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die verletzte Spaziergängerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Kärnten

