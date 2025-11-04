Frei laufende Hunde attackieren Spaziergängerin

Eine 30-jährige Spaziergängerin musste nach einer Attacke von zwei frei laufenden Schäferhunden ins Krankenhaus. Gerettet wurde sie von einer Passantin.
Erst am Montag sorgte ein Video eines Hundes für Aufregung, das das Tier dabei zeigte, wie es ein Reh zu Tode gebissen haben soll. Dienstagvormittag kam es dann zu einem brutalen Hundeangriff in Wolfsberg. „Zwei frei laufende Schäferhunde attackierten am Dienstag gegen 11 Uhr eine 30-jährige Spaziergängerin am Rad- und Gehweg entlang der Weißenbachstraße“, schildert die Polizei den Vorfall.
Passantin verjagte die beiden Hunde
Zuerst bissen die beiden Schäferhunde den angeleinten Hund der Frau, als diese aber versuchte dazwischen zu gehen, geriet sie ins Visier der Tiere: „Sie wurde im Bereich des Gesichtes und des Oberkörpers verletzt.“ Erst als eine Zeugin den Angriff bemerkte, mit ihrem Fahrzeug anhielt und eingriff, konnten die beiden Schäferhunde vertrieben werden: „Die beiden Hunde liefen davon, der Besitzer wurde ausgeforscht“. Er wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.
Die verletzte Spaziergängerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.