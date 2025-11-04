Gerissener Henkel entlarvte Supermarkt-Räuber

„Jetzt verraten Sie mir bitte, wie kommt man auf so eine Idee, dass man für lapidare 4558 Euro seine fixe Arbeit hinschmeißt? Das hat sich nicht ausgezahlt, oder?“, will Richter Andreas Rom vom Ex-Verkäufer wissen. „Mir war nicht bewusst, was das alles auslöst“, erklärt dieser. Es sei anfangs ja auch nur dummes Gerede gewesen. „Dann hab ich ihm gesagt, wie leicht das wäre.“ Und der Komplize – „er sagte, er ist ein Profi“ – stimmte nach mehrmaligen Überredungsversuchen zu.