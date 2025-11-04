Mehrheit hält Klimakrise für große Herausforderung

Jeder Fünfte findet Darstellungen übertrieben

Ein weiterer Inhalt der Marketagent-Studie unter 1000 Befragten zwischen 14 und 75 Jahren waren Klimaberichte in Medien. Diese lösen demnach bei vielen starke Emotionen aus. So werden etwa vier von zehn Befragten wütend über das mangelnde Handeln von Politik und Wirtschaft, fast jede zweite Person (49 Prozent) sorgt sich um die Zukunft der nächsten Generationen. Umgekehrt findet etwa jede fünfte Person (21 Prozent) die Darstellungen übertreiben, etwas weniger (17 Prozent) sind gar genervt davon.