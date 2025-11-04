Vorteilswelt
„Eine andere Welt“

Kärntner Duo schaffte es über den KAC nach Katar

Kärnten
04.11.2025 07:57
Dribbler Johannes Moser (li.) und U17-Kapitän Jakob Pokorny in Doha.
Dribbler Johannes Moser (li.) und U17-Kapitän Jakob Pokorny in Doha.(Bild: Andreas Pichler-Kroess/ÖFB)

Dieses Kärntner Duo will bei der Fußball-U17-WM in Katar aufzeigen: Jakob Pokorny und Johannes Moser. Beide kickten einst beim KAC, nun in Liefering. Ihre Vorbilder, ihre Ziele und Träume. . . 

Erstmals auf der großen Bühne! Österreich steigt am Mittwoch (14.30 Uhr, live auf Sky) in die U17-WM in Katar ein – und mittendrin sind auch zwei Kärntner: Der Klagenfurter Jakob Pokorny und der Guttaringer Johannes Moser. Auf die zum Start in Doha nun Saudi-Arabien wartet.

Das U17-Nationalteam bei einem Ausflug in der Wüste Katars...
Das U17-Nationalteam bei einem Ausflug in der Wüste Katars...(Bild: © APhotography / A. Pichler)

„Nicht unterschätzen!“
„Eine gute Truppe! Sie sind Zweiter im Asien-Cup geworden und nicht zu unterschätzen!“, warnt Moser, der in der Gruppe L auch auf Neuseeland und Mali, das er als „Titel-Geheimfavoriten“ sieht, trifft.

„Wie eine andere Welt“
Unter Teamchef Hermann Stadler hat sich die Truppe vor Ort bereits gut akklimatisiert. „Vor allem die Plätze hier sind eine andere Welt, so perfekt wie Kunstrasen – sowas habe ich noch nie gesehen“, staunt Moser.

Kapitän Pokorny
Kapitän Pokorny(Bild: © APhotography / A. Pichler)

Aufstieg ist das Minimalziel
Mit Pokorny gehört er jedenfalls dem Fix-Inventar der U17 an. Moser als linker Flügel oder Zehner, Pokorny als Innenverteidiger und Kapitän. „Unser Ziel ist mal der Gruppen-Aufstieg“, betonen beide. Die besten beiden Teams der insgesamt zwölf Vorrunden sowie die acht besten Dritten qualifizieren sich fürs Sechzehntelfinale.

Johannes Moser (li.) in einem Testspiel vor der WM gegen Deutschland (1:1).
Johannes Moser (li.) in einem Testspiel vor der WM gegen Deutschland (1:1).(Bild: GEPA)

KAC, Liefering und Matura. . .
Das Kärntner Duo verbindet jedenfalls sehr viel: Beide sind 17 Jahre alt – und damit bei Zweitligist Liefering die Jüngsten. Während Moser da bereits neunmal ran durfte, hält Pokorny heuer bei drei Einsätzen. Davor durchliefen sie die Nachwuchsschmiede des aktuellen Kärntner-Liga-Klubs FC KAC. Im Sommer werden beide in Salzburg maturieren.

Streik bei Partnerklub
Steuerberater hat Klage gegen Austria eingebracht
26.10.2025

Premier League und Ronaldinho. . .
„Jakob ist ein Leader, geht voran, ist zweikampfstark“, lobt Moser, der Cristiano Ronaldo und Ronaldinho als Vorbilder sieht. Pokorny, der ebenso irgendwann in die Premier League will, zu Liverpools Virgil Van Dijk aufschaut, sagt: „Johannes ist trickreich, schließt stark ab, kann alles!“ Das alles wollen die zwei nun auch in Doha auf den Platz bringen. 

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Kärnten

„Eine andere Welt"
Kärntner Duo schaffte es über den KAC nach Katar
Emotionen im Gericht
Tränen, Trauer, Tumult: Mordurteil aus Furcht?
Öffis in Kärnten
(Fast) ein Leben lang mit Zug und Bus unterwegs
Verletzte bei Almhütte
Balkon war morsch: Zwei Frauen abgestürzt
EINWÜRFE: FOLGE 73
Tore, Dramen und ein Derby voller Emotionen
