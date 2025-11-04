Kärntner Duo schaffte es über den KAC nach Katar

Premier League und Ronaldinho. . .

„Jakob ist ein Leader, geht voran, ist zweikampfstark“, lobt Moser, der Cristiano Ronaldo und Ronaldinho als Vorbilder sieht. Pokorny, der ebenso irgendwann in die Premier League will, zu Liverpools Virgil Van Dijk aufschaut, sagt: „Johannes ist trickreich, schließt stark ab, kann alles!“ Das alles wollen die zwei nun auch in Doha auf den Platz bringen.