Aktien: Rendite trotz Weltkrisen

Wie kann man zu einem kleinen Vermögen kommen? Indem man mit einem großen beginnt – dieser Scherz unter Anlage-Profis charakterisiert die Ur-Angst aller Investoren: Niemand weiß wirklich, was die Zukunft bringt, das kann sich fatal auf die Ersparnisse auswirken. Egal, ob Kriege, Erdbeben oder Seuchen – alles kann bittere Folgen haben. Lang gespart und schnell verloren?