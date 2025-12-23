Vergiftetes Angebot

Ich erinnere mich noch an die finstersten Zeiten der finnischen Pflicht-Neutralität, als in diesem demokratischen Land der sowjetrussische Nachbar absolutes Tabu war und die sowjetischen Botschafter im finnischen Außenministerium ein und aus gingen, um ihre Mahnungen vorzutragen. Genauso stellt sich Putin den „Russkij mir“, den russischen Frieden, für Europa vor. Diese Sedierung (Ruhigstellung) als Ziel für die Ukraine nannte man damals „Finnlandisierung“, heute heißt es Hegemonie (Oberherrschaft) über den ganzen Kontinent.