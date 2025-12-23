Vergiftetes Angebot

In seiner großen Kreml-Show hat Putin versprochen: kein neuer Krieg, wenn Europa Russland mit Respekt behandelt.
Das ist eine gefährliche Aufforderung zu Gehorsam! Was Missachtung von Respekt ist und somit Kriegsgefahr heraufbeschwört, wird künftig im Kreml entschieden. Wer will denn schon den Frieden stören oder gar eine „militärische Spezialoperation“ riskieren?
Ich erinnere mich noch an die finstersten Zeiten der finnischen Pflicht-Neutralität, als in diesem demokratischen Land der sowjetrussische Nachbar absolutes Tabu war und die sowjetischen Botschafter im finnischen Außenministerium ein und aus gingen, um ihre Mahnungen vorzutragen. Genauso stellt sich Putin den „Russkij mir“, den russischen Frieden, für Europa vor. Diese Sedierung (Ruhigstellung) als Ziel für die Ukraine nannte man damals „Finnlandisierung“, heute heißt es Hegemonie (Oberherrschaft) über den ganzen Kontinent.
Nein, Putin wird keinen Krieg anzetteln. Das ist auch gar nicht nötig. Ungarn, Slowakei und Tschechien folgen ihm schon. Demnächst kommen in weiteren Ländern Russlandversteher an die Regierung, und wenn Österreich wieder vor Putin knickst und mit ihm schunkelt, wäre (Achtung: Scherz!) die Habsburgerwelt wieder vereint. Putin als Mann von Welt und Zelenskij als Räuberhauptmann von Kiew – dieses Zerrbild gewinnt heute in Europa immer mehr Freunde.
