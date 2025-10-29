Hattmannsdorfer will bei Öko-Gesetz um FPÖ werben

Die steigenden Netzkosten bringen auch die heimische Spitzenpolitik ins Schwitzen. Noch im Dezember will ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer eine Reihe von Gesetzen durch das Parlament peitschen und so den Anstiegen gegenzusteuern. „Um Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich zu sichern, müssen wir die Energiepreise senken und uns von internationalen Importen unabhängiger machen. Dafür braucht es einen schnellen Ausbau an günstiger erneuerbarer Energie“, betont Hattmannsdorfer. Ganz nach der Formel: Je schneller der Ausbau, desto größer das Angebot und desto niedriger die Stromrechnung. Damit diese Rechnung auch aufgeht, ist aber Eile geboten.