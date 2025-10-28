Trump kämpft mit einem historischen Umfragetief

Unzufriedenheit vor allem bei Teuerung

Besonders prekär: Trump hatte seinen Wahlsieg im vergangenen Jahr maßgeblich dem Versprechen zu verdanken, die Inflation zu bekämpfen und die Lebenshaltungskosten in den Griff zu bekommen. Doch genau hier zeigt sich nun sein größtes Problem. Laut der Umfrage lehnen doppelt so viele Amerikaner seinen Umgang mit der Teuerung ab, wie ihn befürworten.