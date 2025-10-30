Afterwork-Feste steigen erstmals auch im Winter

Am 5., 12. und 19. Dezember wird die Afterwork-Party, die am Benediktiner-Markt im Sommer immer sehr viele Gäste anzieht, am Alten Platz auch im Winter aufgezogen. „Es geht um 16 Uhr los, bei uns dauert das Fest sogar bis 23 Uhr. Das ist eine Stunde länger. Wir kriegen keine Förderung, leben von den Einnahmen. Und die soll es auch bei kälteren Temperaturen geben“, hofft Gerti Höferer. „DJs und Bands spielen auf, bei prickelnder Atmosphäre mit Weihnachtsbeleuchtung und Maroni sollen sich die Gäste wohlfühlen“, sagt Höferer. Und die „Kärntner Krone“ ist bei allen Events als Partner dabei.