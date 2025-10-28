Dieses Dorf hat jetzt wieder einen Eishockey-Profi

Die Siegesserie des KAC ging in der ICE-Eishockey-Liga am Sonntag gegen Olimpija Laibach zwar zu Ende! Für einen Crack war‘s aber ein spezieller Abend – Youngster David Waschnig (18) erzielte seinen ersten Liga-Treffer fürs Profiteam: „Und das vor meiner Familie, ich bin megahappy!“
Durch die 3:4-Niederlage im Penaltyschießen gegen Olimpija Laibach ist der Siegeslauf des KAC nach sechs Erfolgen in Serie zu Ende gegangen. Einem jungen Crack wird dieser Abend aber trotzdem für immer in Erinnerung bleiben: David Waschnig! Denn der 18-Jährige schoss das erste Ligator in seiner Karriere – nach einer schnellen Richtungsänderung hinter dem gegnerischen Gehäuse überraschte er Laibach-Goalie Lukas Horak und traf nach einem „Bauerntrick“ durch dessen Beine.
