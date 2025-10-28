Dieses Dorf hat jetzt wieder einen Eishockey-Profi

Durch die 3:4-Niederlage im Penaltyschießen gegen Olimpija Laibach ist der Siegeslauf des KAC nach sechs Erfolgen in Serie zu Ende gegangen. Einem jungen Crack wird dieser Abend aber trotzdem für immer in Erinnerung bleiben: David Waschnig! Denn der 18-Jährige schoss das erste Ligator in seiner Karriere – nach einer schnellen Richtungsänderung hinter dem gegnerischen Gehäuse überraschte er Laibach-Goalie Lukas Horak und traf nach einem „Bauerntrick“ durch dessen Beine.