Hurrikan über der Karibik: Im Inneren des Sturms

„Melissa“ dürfte nach der Prognose der Meteorologen bis Sonntag rasch weiter an Kraft gewinnen. Der Wirbelsturm ist bereits der 13. benannte Sturm der vom frühen Juni bis zum späten November anhaltenden Hurrikansaison im Atlantik. Als der Wirbelsturm mit den meisten Todesopfern gilt der „Große Hurrikan von 1780“, dem mehr als 22.000 Menschen zum Opfer gefallen waren.