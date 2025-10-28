Spezielle Hühner extra für Haubenkoch gezüchtet

Damit die Regionalität für einen der besten Köche Kärntens nicht zu kurz kommt, züchtet ein Landwirt sogar eigene Hühner. Die „Krone“ besuchte den 24-jährigen Jungbauern.
Immer mehr Landwirte strukturieren ihre Landwirtschaft um, oder erweitern ihr Angebot. Vor allem die junge Generation kommt immer wieder mit neuen Ideen. „Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, meint Bauer Hans Meißnitzer aus der Gemeinde Rennweg.
