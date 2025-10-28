Revolutionär! Abseits-Reform zurück auf der Agenda

Bereits 2020 hatte Wenger, Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA, einen Vorschlag eingereicht, der den Fußball revolutionieren könnte. Seine Idee: Spieler stehen erst im Abseits, wenn sich kein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen darf, auf der Höhe des Verteidigers befindet. Stürmer dürften folglich mit dem Großteil ihres Körpers über der Abseitslinie stehen, solange sich etwa ein Fuß darauf befindet. Die Regel hätte wohl weniger Abseitspfiffe und damit mehr Torchancen zur Folge.