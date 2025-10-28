Revolutionär! Abseits-Reform zurück auf der Agenda

Das International Football Association Board (IFAB) spielt offenbar mit dem Gedanken, Arsene Wengers Vorschlag zur Änderung der Abseits-Regel in die Tat umzusetzen. Vor allem Stürmer spitzen die Ohren ...
Bereits 2020 hatte Wenger, Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA, einen Vorschlag eingereicht, der den Fußball revolutionieren könnte. Seine Idee: Spieler stehen erst im Abseits, wenn sich kein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen darf, auf der Höhe des Verteidigers befindet. Stürmer dürften folglich mit dem Großteil ihres Körpers über der Abseitslinie stehen, solange sich etwa ein Fuß darauf befindet. Die Regel hätte wohl weniger Abseitspfiffe und damit mehr Torchancen zur Folge.
Schon damals ließ die FIFA mit Erlaubnis des IFAB Tests durchführen, brach diese jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ab. Am Dienstag wurde die Idee nun von den beiden IFAB-Beratungsgremien erneut auf die Agenda gesetzt. Die Entscheidungsbefugnis liegt allerdings ausschließlich bei der einmal jährlich im Februar oder März stattfindenden IFAB-Generalversammlung.
Kylian Mbappes Tor gegen Barcelona würde mit der Regeländerung zählen:
Um die Regeländerung umzusetzen, bedarf es einer Zweidrittel-Mehrheit. Stimmberechtigt ist neben den vier britischen Vertretern England, Wales, Schottland und Nordirland die FIFA in Person von Präsident Gianni Infantino.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.