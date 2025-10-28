Schwere Rassismusvorwürfe gegen beliebte Diskothek

Ein Vater aus dem Bezirk Grieskirchen erhebt schwere Vorwürfe gegen ein bekanntes Nachtlokal in Prambachkirchen (OÖ). Die dunkle Hautfarbe seiner Tochter soll der Grund für eine Abweisung gewesen sein. Er schaltete die Antidiskriminierungsstelle des Landes ein und erstattete Anzeige. Der Betreiber widerspricht den Anschuldigungen.
„Ich bin einfach nur fassungslos, dass so etwas noch passieren kann.“ Ein Vater aus dem Bezirk Grieskirchen meldete sich bei der „Krone“, weil seiner Tochter (21) etwas Irritierendes passiert sei. In der Nacht zum Nationalfeiertag wollte sie gemeinsam mit ihrem Freund und Bekannten aus Salzburg in einer bekannten Disco, dem Fly in Prambachkirchen, feiern.
