Schwere Rassismusvorwürfe gegen beliebte Diskothek

„Ich bin einfach nur fassungslos, dass so etwas noch passieren kann.“ Ein Vater aus dem Bezirk Grieskirchen meldete sich bei der „Krone“, weil seiner Tochter (21) etwas Irritierendes passiert sei. In der Nacht zum Nationalfeiertag wollte sie gemeinsam mit ihrem Freund und Bekannten aus Salzburg in einer bekannten Disco, dem Fly in Prambachkirchen, feiern.