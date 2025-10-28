Lionel Messi bei der WM 2026? Davon hängt es ab!

Superstar Lionel Messi denkt weiterhin an eine Titelverteidigung mit Argentinien bei der Fußball-WM 2026. „Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, und ich würde es sehr gerne tun“, sagte der 38-Jährige dem US-Sender NBC.
Eine Entscheidung habe er aber bisher nicht getroffen und müsse zunächst schauen, wie sich sein Körper in den nächsten Monaten verhält. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Kapitän bereits 39 Jahre alt.
Macht er das Team besser?
Er wolle sehen, ob er wirklich noch 100 Prozent geben kann, betonte der offensive Ausnahmekönner. Nur wenn es das Team besser macht, sei es für ihn sinnvoll, seine sechste WM in Angriff zu nehmen. „Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen, und es ist spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können“, sagte Messi. Für ihn sei es weiterhin „ein Traum, mit der Nationalmannschaft zu spielen, besonders bei großen Turnieren“.
Erst kürzlich hatte der langjährige Fan-Liebling des FC Barcelona seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer um drei Jahre verlängert. Er bleibt damit bis Ende 2028 beim Klub von Mitbesitzer David Beckham. Messi wird dann 41 Jahre alt sein und denkt aktuell noch nicht an ein Karriereende.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.