Lionel Messi bei der WM 2026? Davon hängt es ab!

Macht er das Team besser?

Er wolle sehen, ob er wirklich noch 100 Prozent geben kann, betonte der offensive Ausnahmekönner. Nur wenn es das Team besser macht, sei es für ihn sinnvoll, seine sechste WM in Angriff zu nehmen. „Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen, und es ist spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können“, sagte Messi. Für ihn sei es weiterhin „ein Traum, mit der Nationalmannschaft zu spielen, besonders bei großen Turnieren“.