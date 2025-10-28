„Fergie“ wegen Skandal „am Rande des Abgrunds“

„Fergie“ kann „nirgendwo hingehen“

Doch nicht nur beruflich trägt „Fergie“ wohl Schaden davon, sondern auch ihre künftige Wohnsituation scheint derzeit ungewiss. Immerhin werden die Rufe, Prinz Andrew aus der Royal Lodge zu schmeißen, immer lauter. Und das 30-Zimmer-Anwesen bewohnt er seit 22 Jahren nicht nur nahezu mietfrei, sondern auch mit seiner Ex-Gattin Sarah Ferguson, von der er sich vor fast 30 Jahren scheiden ließ.