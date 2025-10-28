Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

230.000 € in 2 Tagen

Traditionsklub vor dem Ruin: Fans stürmen Fanshop

Fußball International
28.10.2025 10:37
Die Fans von Sheffield Wednesday durchleben nach dem sportlichen Absturz der vergangenen Jahre ...
Die Fans von Sheffield Wednesday durchleben nach dem sportlichen Absturz der vergangenen Jahre harte Zeiten.(Bild: AFP/APA/Odd ANDERSEN)

Der englische Traditionsverein Sheffield Wednesday steht vor dem Ruin. Doch der 1867 gegründete Klub kann weiter auf eine große Unterstützung der Fans zählen.

0 Kommentare

Eigentlich ist Sheffield Wednesday aus dem Profi-Fußball nicht mehr wegzudenken. Wenngleich die letzte Teilnahme an der Premier League schon 25 Jahre zurückliegt – in den unteren Profi-Ligen Englands hat man sich seither festgebissen. Doch nun droht der Kollaps, der Zweitligist musste am Freitag einen Insolvenzantrag stellen.

Unterstützung – zumindest von einem Großteil – der Fans gibt’s dennoch weiterhin. Wie TNT Sports berichtet, stürmten die Anhänger regelrecht den Fanshop des Kult-Klubs. Innerhalb der zwei Tage seit dem Insolvenzantrag wurden Merchandising-Artikel im Wert von über 230.000 Euro verkauft.

Verhandlungen über Verkauf
Für die Misere machen vor allem die Fans einen Mann verantwortlich: Klub-Besitzer Dejphon Chansiri. Jetzt steht sein Aus bevor. Laut der BBC bahnt sich ein Verkauf des vierfachen Meisters und dreifachen Pokalsiegers in England an.

Lesen Sie auch:
Sheffields Spieler drohen dem Verein mit einem Boykott.
Kult-Klub vor dem Aus
Jetzt drohen auch noch die Spieler mit Boykott ...
04.08.2025
Schon 1867 gegründet
Fußball-Drama in England: Kult-Klub vor dem Ruin!
04.08.2025

Mit Minuspunkten am Tabellenende
Nach dem nun eingebrachten Insolvenzantrag werden Sheffield Wednesday erneut zwölf Zähler abgezogen. Damit liegt der Traditionsverein mit minus sechs Punkten weiter am Tabellenende – ein beispielloser Absturz!

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Porträt von David Hofer
David Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
England
Premier League
Traditionsklub
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Fußball International
„Würde es gerne tun“
Lionel Messi bei der WM 2026? Davon hängt es ab!
230.000 € in 2 Tagen
Traditionsklub vor dem Ruin: Fans stürmen Fanshop
Sauer auf Trainer
Höchststrafe für Jadon Sancho bei Aston Villa
Verein bestätigt:
Coach schmeißt hin! Knall bei Sturm-Bezwinger
Drohte mit Abschied
Vinicius Jr. äußert sich zu Ausraster im „Clasico“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf