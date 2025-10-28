Traditionsklub vor dem Ruin: Fans stürmen Fanshop

Der englische Traditionsverein Sheffield Wednesday steht vor dem Ruin. Doch der 1867 gegründete Klub kann weiter auf eine große Unterstützung der Fans zählen.
Eigentlich ist Sheffield Wednesday aus dem Profi-Fußball nicht mehr wegzudenken. Wenngleich die letzte Teilnahme an der Premier League schon 25 Jahre zurückliegt – in den unteren Profi-Ligen Englands hat man sich seither festgebissen. Doch nun droht der Kollaps, der Zweitligist musste am Freitag einen Insolvenzantrag stellen.
Unterstützung – zumindest von einem Großteil – der Fans gibt’s dennoch weiterhin. Wie TNT Sports berichtet, stürmten die Anhänger regelrecht den Fanshop des Kult-Klubs. Innerhalb der zwei Tage seit dem Insolvenzantrag wurden Merchandising-Artikel im Wert von über 230.000 Euro verkauft.
Verhandlungen über Verkauf
Für die Misere machen vor allem die Fans einen Mann verantwortlich: Klub-Besitzer Dejphon Chansiri. Jetzt steht sein Aus bevor. Laut der BBC bahnt sich ein Verkauf des vierfachen Meisters und dreifachen Pokalsiegers in England an.
Mit Minuspunkten am Tabellenende
Nach dem nun eingebrachten Insolvenzantrag werden Sheffield Wednesday erneut zwölf Zähler abgezogen. Damit liegt der Traditionsverein mit minus sechs Punkten weiter am Tabellenende – ein beispielloser Absturz!
