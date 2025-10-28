Traditionsklub vor dem Ruin: Fans stürmen Fanshop

Eigentlich ist Sheffield Wednesday aus dem Profi-Fußball nicht mehr wegzudenken. Wenngleich die letzte Teilnahme an der Premier League schon 25 Jahre zurückliegt – in den unteren Profi-Ligen Englands hat man sich seither festgebissen. Doch nun droht der Kollaps, der Zweitligist musste am Freitag einen Insolvenzantrag stellen.