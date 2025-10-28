High Noon für Hallmann am Handelsgericht Wien

Heute Mittag, ab 12.45 Uhr, entscheiden nun die Gläubiger über den Sanierungsplan. Hallmann hat die gesetzliche Mindestquote von 30 Prozent - zahlbar binnen zwei Jahren – angeboten. Der Sanierungsverwalter empfiehlt den Gläubigern eine Zustimmung bei einer Erhöhung auf 35 Prozent. Plus eine Superquote.

Interessantes Detail am Rande: Laut dem Sanierungsverwalter sind Hallmanns Beteiligungen an Immobiliengesellschaften (Hallmann Holding) nicht werthaltig. Auch das weckt Erinnerungen an einen anderen ehemaligen Mitspieler in der Branche.