High Noon für Hallmann am Handelsgericht Wien

Kunstwerke, Waffen, Uhren – und ein Goldwürfel: Heute Mittag entscheidet sich am Wiener Handelsgericht das Schicksal des schillernden Immobilienunternehmers Klemens Hallmann.
Klemens Hallmann, 49, galt in den letzten Jahren als echte Größe in der Immo-Branche. Er machte sogar Deals mit René Benkos Signa-Gruppe. Vor einigen Monaten hat auch Hallmann einen finanziellen Bauchfleck hingelegt: Gläubiger haben in seinem persönlichen Insolvenzverfahren 135 Millionen Euro an Forderungen angemeldet, 126 Millionen davon hat der Sanierungsverwalter anerkannt.
Steuerzahler müssen bluten
Die größten Brocken betreffen – wie so oft – die Steuerzahler. Und kleine Handwerker, die auf einer Baustelle rund um eine Protzvilla in Wien gearbeitet haben. Das Finanzamt hat Forderungen in Höhe von 10,3 sowie 6,9 Millionen Euro angemeldet. Bluten müssen aber auch Maler, Gärtner und Dachdecker.
Hallmanns Sanierungsverwalter notiert in seinem letzten Bericht, der der „Krone“ vorliegt: „Der Schuldner hat offenkundig einen sehr aufwändigen Lebensstil gepflogen und ganz erhebliche Mittel in einem privaten Bauvorhaben versenkt.“ Laut Hallmann mehr als 31 Millionen Euro. Und wie es sich offenbar für einen schillernden Immobilienspekulanten gehört, hat er auch Waffen, Uhren und Gemälde gesammelt, die nun verwertet werden sollen.
Goldwürfel aus 24 Karat
Das wohl spektakulärste Sammlerstück gehört dem Pleitier nicht allein: Hallmann besitzt 32 Prozent am sogenannten Castello Cube, ein 186 Kilogramm schwerer Würfel aus 24-karätigem Gold, der 2022 für einen Tag im New Yorker Central Park ausgestellt wurde. Allein der Materialwert beläuft sich auf gut zehn Millionen Euro.
Heute Mittag, ab 12.45 Uhr, entscheiden nun die Gläubiger über den Sanierungsplan. Hallmann hat die gesetzliche Mindestquote von 30 Prozent - zahlbar binnen zwei Jahren – angeboten. Der Sanierungsverwalter empfiehlt den Gläubigern eine Zustimmung bei einer Erhöhung auf 35 Prozent. Plus eine Superquote.
Interessantes Detail am Rande: Laut dem Sanierungsverwalter sind Hallmanns Beteiligungen an Immobiliengesellschaften (Hallmann Holding) nicht werthaltig. Auch das weckt Erinnerungen an einen anderen ehemaligen Mitspieler in der Branche.
