„Schwebendes“ Stadion! Saudis enthüllen Mega-Plan

In neun Jahren werden Kylian Mbappe, Lamine Yamal und Co. wohl im ersten „Sky Stadium“ der Welt die Fußball-Fans mit ihren Gustostückerln begeistern. Die Saudis haben jetzt ihren Mega-Plan enthüllt: Das Stadion wird in einer Höhe von 350 Metern über dem Boden „schweben“. 46.000 Fans haben Platz. 2032 soll das Prachtstück eröffnet werden, zwei Jahre später sollen dann WM-Spiele in der Arena stattfinden.