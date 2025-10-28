Vorteilswelt
„Schwebendes“ Stadion! Saudis enthüllen Mega-Plan

Fußball International
28.10.2025 11:36
2022 gewann Lionel Messi mit Argentinien den WM-Titel. 2034 findet die WM in Saudi-Arabien statt – dann soll in einem „schwebenden“ Stadion gekickt werden.(Bild: Krone KREATIV/AP/Martin Meissner, x.com/DeadlineDayLive)

Absoluter Wahnsinn! Saudi-Arabien plant den Bau eines historischen Stadions. Dieses soll Austragungsort für die Spiele der Weltmeisterschaft 2034 sein.

In neun Jahren werden Kylian Mbappe, Lamine Yamal und Co. wohl im ersten „Sky Stadium“ der Welt die Fußball-Fans mit ihren Gustostückerln begeistern. Die Saudis haben jetzt ihren Mega-Plan enthüllt: Das Stadion wird in einer Höhe von 350 Metern über dem Boden „schweben“. 46.000 Fans haben Platz. 2032 soll das Prachtstück eröffnet werden, zwei Jahre später sollen dann WM-Spiele in der Arena stattfinden.

Das Stadion ist als Teil der futuristischen Stadt „The Line“ an der nordwestlichen Küste geplant. „The Line“ soll auf einer Fläche von nur 34 Quadratkilometern gebaut werden und 9 Millionen Menschen beherbergen.

Nächste Winter-WM?
Wie schon 2022 in Katar könnte auch die WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden – möglicherweise sogar erst Anfang 2035. Da im Jahr 2034 der muslimische Fastenmonat Ramadan auf November und Dezember fällt, werde erwartet, dass die FIFA mit der WM-Endrunde auf Anfang 2035 ausweicht, berichtete zuletzt das Portal „The Athletic“. In Saudi-Arabien ist der Islam die offizielle Staatsreligion.

Üblicherweise finden Welt- und Europameisterschaften im Juni und Juli statt. 2022 war die WM aufgrund der extrem heißen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden.

Ähnliche Themen
Kylian Mbappé
Saudi-ArabienKatar
Sky
